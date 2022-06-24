Українські війська відбили 4 штурми окупантів на Донбасі, але втратили одне село

Українські війська відбили 4 штурми окупантів на Донбасі, але втратили одне село

Українські військові 24 червня відбили штурмові дії російських загарбників у напрямках Сулигівка – Вірнопілля, Дібрівне – Курулька, в районі Лисичанська та в районі Мар’їнки.

Російські окупанти продовжували штурмові дії у промисловій зоні Сєвєродонецька.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку війська РФ основні зусилля зосередили на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Українські війська успішно відбили штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька. Окрім того, окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі Долини.

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На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстріляли з артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали вони також авіаційного удару в районі Лисичанська та вели штурмові дії у промисловій зоні Сєвєродонецька.

Українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська. За підтримки артилерії, ворог розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії там тривають.

На Бахмутському напрямку російські війська обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського. Окупанти оволоділи селом Миколаївка Донецької області.

Водночас зазнала провалу ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Загарбники зі втратами відійшли.

Війська РФ завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення задля сковування дій українських військ та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки.

Загарбники завдали авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Обстрілювали з артилерії район населеного пункту Сіверськ. Українські захисники вже вкотре відбили штурмові діїворога в районі Мар’їнки. Війська РФ там відійшли.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути країну у війну проти України.

Мапа війни на 24 червня: ЗСУ полишають Сєвєродонецьк, а на півдні рашисти укріплюють позиції

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