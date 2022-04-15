Українські війська відбили атаку ворога на Сході: знищено 22 окупантів та їхню техніку

Українські війська відбили атаку ворога на Сході: знищено 22 окупантів та їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

Українські військові 15 квітня відбили одну атаку російських окупантів на сході держави та завдали їм чималих втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", – йдеться в повідомленні.

Під час боїв українські військові знищили:

22 членів особового складу,

1 танк,

1 артилерійську систему,

1 АТ,

2 безпілотники,

1 одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, 15 квітня над Одесою захисники збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Окрім того, окупанти випустили ракету по Одеському району.

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