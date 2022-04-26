Українські війська відбили п'ять атак ворога на сході: знищили до 100 окупантів та їхню техніку

Українські війська відбили п'ять атак ворога на сході: знищили до 100 окупантів та їхню техніку

Загарбники намагаються йти в наступ на сході України, та ЗСУ не дають їм цього зробити.

Українські військові 26 квітня відбили п'ять атак російських окупантів на сході держави та завдали їм чималих втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження", - йдеться в повідомленні.

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Під час боїв українські військові знищили:

особового складу – до 100

танків – 6

БМП – 4

БТР – 1

МТЛБ – 1

САУ – 1

мінометів – 3

АТ – 13

ЗУ – 1

Нагадаємо, протягом 25 квітня українські військові угруповання "Схід" за добу знищили до 160 російських загарбників.

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