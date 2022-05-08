Українські війська відійшли від Попасної на більш укріплені позиції - голова Луганської ОВА

Збройні Сили України відійшли від Попасної на більш укріплені позиції, які готувались завчасно.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону 8 травня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На жаль, наші війська дійсно відійшли трішечки від Попасної, тому що місто обстрілювали більше двох місяців. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на більш міцні позиції, які готувались завчасно", - сказав він.

Гайдай також зазначив, що наразі тривають тяжкі бої на напрямку Сєвєродонецьк-Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять такі населені пункти, як Тошківка, Катеринівка та Золоте-4.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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