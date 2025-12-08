Українські війська відійшли з частини фронту під Покровськом — деталі

Покровськ / © Associated Press

Українські підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт.

Про це 8 грудня повідомило джерело “Суспільного”, яке залучене до оборонної операції в Покровській агломерації.

"Українські підрозділи здійснили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру. Операція готувалася заздалегідь і відбулася деякий час тому", — зазначило джерело.

Раніше ми писали, що на тлі перемовин російські війська максимально тиснуть на всю лінію фронту, але українські захисники продовжують тримати оборону Покровська та навіть досягають успіхів: фронт від Краматорська місцями просувається далі, ніж від Сум. Деталі ситуації — у матеріалі ТСН.