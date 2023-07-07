Українські війська мають успіхи в районі Кліщіївки: де тиснуть окупанти

Сили оборони України просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута.

ЗСУ мають часткові успіхи у районі Кліщіївки Бахмутського району, водночас окупанти намагаються витіснити українські сили з позицій західніше від Кармазинівки на Луганщині.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 липня.

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках.

"(ЗСУ – ред.) закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – сказав Ковальов.

Ворог водночас чинить спротив. Окупанти переміщують підрозділи та війська, активно застосовують резерви.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують контрнаступальні дії і просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Українські захисники тиснуть на ворога та вибивають його з раніше захоплених рубежів.

В районі Кліщіївки ЗСУ мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Однак там тривають важкі бої. Водночас російська пропаганда розганяє паніку про те, що бійці начебто змушені відступати.

Українські війська також надалі стримують наступ окупантів на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Ситуація на Лиманському напрямку

Протягом попередньої доби російські війська за підтримки авіації на Лиманському напрямку намагалися витіснити українських бійців із позицій в районі західніше Кармазинівки на Луганщині. Однак ворожі спроби були безуспішними.

Що відбувається на Авдіївському напрямку

ЗСУ на Авдіївському напрямку надалі стримують ворожий наступ у районі Первомайського на Донеччині. Загарбники влаштували авіаудари в районі Новокалинового та Авдіївки.

Мар'їнський напрямок

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На Мар'їнському напрямку ворог вів обстріли з артилерії. Сили оборони України відбили всі атаки росіян в районі Мар'їнки. Загарбники завдали авіаудару біля Красногорівки. Там тривають важкі бої.

Що ще відбувається на фронтах

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що основні сили російських військ зосереджені на наступах на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські війська там стримують ворога. Водночас загарбники на Запорізькому та Херсонському напрямках намагаються не допустити просування українських військ та влаштовують обстріли.

Як повідомили в ОК "Південь", у зоні їхньої відповідальності російські війська намагаються максимально тиснути на ЗСУ, однак у ніч проти 7 липня Сили оборони України працювали дуже потужно – і атакували, і захищались.

За даними Міноборони України, російські війська у Бахмуті фактично перебувають у пастці. Вони контролюють більшу частину міста, але не можуть пересуватися ним, адже цього не дають зробити ворогу ЗСУ.

Зауважимо, за даними британської розвідки, Росія стягує на фронт підрозділи з усієї країни, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.

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