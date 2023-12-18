Українські війська згортають деякі операції через брак західної допомоги

На південно-східному фронті захисники перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших.

Сили оборони України зіткнулися з нестачею на фронті артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє Reuters.

В ЗСУ є проблеми зі снарядами

За словами Тарнавського, в ЗСУ є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими снарядами – це калібр 122 та 152 мм. Ця проблема на сьогодні існуює по всій лінії фронту.

"Обсяги, які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити", – описав ситуацію військовий командувач.

Він уточнив, що українські війська на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших.

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Тарнавський також повідомив, що і російські окупанти стикаються з проблемами з боєприпасами, однак він не розкрив більше деталей про це.

До слова, як повідомила народна депутатка Олександра Устінова, на випадок, якщо зброя та кошти від західних партнерів надходитимуть із затримкою або не надходитимуть узагалі, Україна готує три лінії оборони – міцних фортифікаційних укріплень.

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