Українські війська знищили 106 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Українські війська знищили 106 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Українські військові на сході країни завдали чималих втрат російським окупантам як у живій силі, так і військовій техніці.

Впродовж поточної доби, 20 червня, Збройні Сили України ліквідували понад сотню російських окупантів та знищили ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українські воїни знищили:

особового складу – 106

танки – 1

БТР – 1

МТЛБ – 2

артилерійські системи – 2

міномети – 5

АТТ – 7

БПЛА – 2

склад з б/п – 2

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Смерть ворогам! Слава Україні!", - лаконічно підписали допис.

Нагадаємо, що Збройні сили України завдали ракетного удару по тимчасово захопленому росіянами острову Зміїний у Чорному морі.