Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські війська знищили 106 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Дата публікації
Перегляди
587
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські війська знищили 106 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові на сході країни завдали чималих втрат російським окупантам як у живій силі, так і військовій техніці.

Впродовж поточної доби, 20 червня, Збройні Сили України ліквідували понад сотню російських окупантів та знищили ворожу військову техніку. 

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українські воїни знищили:

  • особового складу – 106
  • танки – 1
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 2
  • артилерійські системи – 2
  • міномети – 5
  • АТТ – 7
  • БПЛА – 2
  • склад з б/п – 2

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Смерть ворогам! Слава Україні!", - лаконічно підписали допис.

Нагадаємо, що Збройні сили України завдали ракетного удару по тимчасово захопленому росіянами острову Зміїний у Чорному морі.  

Читайте також:

Наступна публікація