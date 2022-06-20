Українські війська знищили 106 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Українські військові на сході країни завдали чималих втрат російським окупантам як у живій силі, так і військовій техніці.
Впродовж поточної доби, 20 червня, Збройні Сили України ліквідували понад сотню російських окупантів та знищили ворожу військову техніку.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські воїни знищили:
- особового складу – 106
- танки – 1
- БТР – 1
- МТЛБ – 2
- артилерійські системи – 2
- міномети – 5
- АТТ – 7
- БПЛА – 2
- склад з б/п – 2
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Смерть ворогам! Слава Україні!", - лаконічно підписали допис.
Нагадаємо, що Збройні сили України завдали ракетного удару по тимчасово захопленому росіянами острову Зміїний у Чорному морі.
Читайте також: