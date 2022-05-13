Українські війська знищили 130 окупантів разом з технікою на сході

Українські війська знищили 130 окупантів разом з технікою на сході

Українські військові протягом 13 травня відбили дев’ять атак російських окупантів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок цього російські війська втратили 130 членів особового складу та частину військової техніки.

Про це повідомили в ОТУ "Схід".

Крім того, українські захисники завдали вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади "ДНР".

Українські захисники знищили: 130 членів особового складу, два танки, бронетранспортер, п’ять бойових машин піхоти, бойову машину десанту, два міномети, два артилерійських тягачі та два безпілотники.

Нагадаємо, за даними Пентагону, Росія перекинула 105 батальйонних тактичних груп до України, зосередивши їх на Донбасі та півдні.

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