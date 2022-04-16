Українські війська знищили 16 окупантів та їхню техніку на Сході

Українські війська знищили 16 окупантів та їхню техніку на Сході

Зокрема, знищено чотири артилерійські системи та три безпілотники.

Українські військові на сході країни 16 квітня відбили атаку російських окупантів та завдали їм чималих втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським фашистам. Зокрема, 16 квітня наші захисники відбили 1 атаку ворога", – йдеться в повідомленні.

Втрати російських окупантів склали:

особового складу – 16;

БМП – 2;

артилерійських систем – 4;

АТ – 2;

БПЛА – 3.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що ймовірно, окупанти продовжать штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. Зосереджуватимуть зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, Маріуполь, а також виході в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка. Також готуватимуться до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках.