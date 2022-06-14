Українські війська знищили 73 російських окупанти на сході та їхню техніку

Українські війська знищили 73 російських окупанти на сході та їхню техніку

Українські військові протягом 14 червня відбили одну атаку російських військ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Захисники України завдали окупантам втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомили в ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 14 червня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку", – йдеться у повідомленні.

Так, втрати російських військ склали: 73 члени особового складу, два танки, три бойові машини піхоти, три бронетранспортери, п’ять артилерійських систем, один міномет, п’ять артилерійських тягачів.

Нагадаємо, 14 червня українські військові в Херсонській області збили гелікоптер російських військових.

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