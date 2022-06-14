Українські війська знищили 73 російських окупанти на сході та їхню техніку

Українські військові протягом 14 червня відбили одну атаку російських військ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Захисники України завдали окупантам втрат у техніці та живій силі.
Про це повідомили в ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 14 червня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку", – йдеться у повідомленні.
Так, втрати російських військ склали: 73 члени особового складу, два танки, три бойові машини піхоти, три бронетранспортери, п’ять артилерійських систем, один міномет, п’ять артилерійських тягачів.
Нагадаємо, 14 червня українські військові в Херсонській області збили гелікоптер російських військових.
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