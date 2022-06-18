Українські війська знищили 87 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Українські війська знищили 87 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Українські військові 18 червня на сході країни завдали чималих втрат російським окупантам як у живій силі, так і військовій техніці.

Зокрема, знищені відразу два склади з боєприпасами армії РФ.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – йдеться в дописі.

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Так, протягом 18 червня українські воїни знищили: 87 членів особового складу російських військ, танк, п’ять мінометів, відразу 52 артилерійських тягачі, одиницю спецтехніки, безпілотник та два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, українські військові зі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у Донецькій області збили російських штурмовик Су-25 із комплексу "Ігла".

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