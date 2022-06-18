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Українські війська знищили 87 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

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Українські війська знищили 87 окупантів на сході та розгромили їхню техніку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові 18 червня на сході країни завдали чималих втрат російським окупантам як у живій силі, так і військовій техніці.

Зокрема, знищені відразу два склади з боєприпасами армії РФ.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – йдеться в дописі.

Так, протягом 18 червня українські воїни знищили: 87 членів особового складу російських військ, танк, п’ять мінометів, відразу 52 артилерійських тягачі, одиницю спецтехніки, безпілотник та два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, українські військові зі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у Донецькій області збили російських штурмовик Су-25 із комплексу "Ігла".

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