Українські війська знищили два командні пункти окупантів на Херсонському напрямку

Українські військові 8 липня ударами з артилерії знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку.

Наслідки цих влучань ЗСУ наразі дорозвідуються.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України НаталіяГуменюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням нашої артилерії знищено два командні пункти російської армії. Наслідки цих влучань дорозвідуються", – сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці Херсонської області.

Додамо, що протягом 7 липня на півдні ЗСУ знищили 12 окупантів, ворожу техніку і склад боєприпасів.

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