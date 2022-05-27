Українські війська знищили суперсучасний російський вертоліт "Алігатор" в районі Ізюма (відео)

В районі Ізюма Харківської області 27 травня українські зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка52 "Алігатор".

Ворожу повітряну ціль ліквідували бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомив офіцер 95-ї бригади Юрій Кочевенко у Мережі.

"Черговий російський ударний вертоліт Ка52 "Алігатор" знищено сьогодні зенітниками 95ОДШБр в районі Ізюму. Бо це є наше небо! Вірте в ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

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Згодом у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ опублікували відео знищення ворожого вертольота та повідомили подробиці.

"Ворожий гвинтокрил знищено в Харківській області із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун". На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль", – йдеться в повідомленні.

Українські десантники знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 “Алігатор” Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”. Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу “Перун”. На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль! Смерть російським окупантам! ДШВ - Завжди Перші! Слава Україні! Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України #stoprussia #ДШВ #ЗСУ #Завжди_Перші #UkrainianAirAssaultForces #AirAssaultForces #WarInUkraine #RussianAggression #BattleOfUkrainianAirAssaultForces #AirAssaultForcesHeroes Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Пʼятниця, 27 травня 2022 р.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що в Сєвєродонецьку вдалося вибити з готелю "Мир" російську диверсійно-розвідувальну групу.

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