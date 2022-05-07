Українські війська знищили ворожий ПТРК "Штурм-С" та зняли це на відео

Українські військові з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького прямим влучанням знищили протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів.

Свій ПТРК російські війська ховали в житловому секторі.

Відповідне відео з ударом по ворожій техніці опубліковане на Facebook-сторінці бригади.

На кадрах видно, що "Штурм-С" був захований серед житлової забудови. Однак українські захисники з 30-ї бригади все ж виявили ПТРК та підірвали. Водночас не вказано, з якої саме зброї було знищення озброєння окупантів.

"Воїни бригади знищили ПТРК "Штурм-С" рашистів. Можливо, саме так гинули попередні цивілізації, які не приносили жодної користі суспільству. Цивілізації, від яких нам лишилися лише скам’янілі непотрібні рештки. Цивілізації, які приносили тільки горе та розруху, як це роблять росіяни. Згодом і від них залишаться тільки рештки. Рештки тих, хто посягнув на святе – українську землю!" – йдеться у повідомленні 36-ї ОМБр.

Воїни бригади знищили ПТРК «Штурм-С» рашистів. Можливо, саме так гинули попередні цивілізації які не приносили жодної користі суспільству. Цивілізації, від яких нам лишилися лише скам‘янілі непотрібні рештки. Цивілізації, які приносили тільки горе та розруху, як це роблять росіяни. Згодом і від них залишаться тільки рештки. Рештки тих хто посягнув на святе – українську землю! https://youtu.be/_eRUxKv1IVU Опубліковано 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького Субота, 7 травня 2022 р.

Нагадаємо, під Харковом українські військові вперше в історії знищили унікальний російський танк Т-90М "Прорив".

Ексклюзив ТСН: під Харковом вперше в історії знищено унікальний російський танк Т-90М "Прорив"

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