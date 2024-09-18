Українські війська зупинили контрнаступ росіян на Курщині: яка там ситуація

Контрнаступ російської армії на території Курської області було зупинено, ситуація стабілізувалася і контролюється українськими військами.

Про це повідомив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський в інтерв’ю AFP.

Дмитрашківський зазначив, що російські війська намагалися атакувати з флангів, але їх вдалося зупинити. "Ситуація стабілізувалася, і сьогодні все під контролем", — повідомив він.

Водночас він визнав, що російська армія досягла "деяких незначних успіхів". Дмитрашківський уточнив, що росіяни змогли зайти в один з населених пунктів і почали бої за інший, але більше нічого не змогли досягти.

Також він повідомив, що на підконтрольних українським військовим територіях Курщини перебуває кілька тисяч місцевих жителів. "У деяких населених пунктах більше 100 людей, більше 200, більше 500", — додав він.

Нагадаємо, експерт з Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос озвучив можливий сценарій подій щодо Курської операції. Він зазначив, що російські війська можуть спробувати витіснити українські сили з Курської області до початку зими, якщо зосередять зусилля на цьому напрямку. Однак для цього Росії потрібно буде перекинути додаткові сили на цей фронт.

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