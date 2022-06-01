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Українські війська звільнили понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області

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Українські війська звільнили понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Українські військові змогли звільнити від російських окупантів понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Наразі наступ ЗСУ триває.

Ситуація в самому Херсоні напружена.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 1 червня.

"З боку Дніпропетровської області понад 20 населених пунктів звільнено, і наші доблесні Збройні сили йдуть поступово вперед і вперед, і звільняють Херсонщину", – сказав голова ОВА.

Лагута також повідомив, що ситуація в самому Херсоні зараз напружена. Місцеві жителі не виходять на мітинги, бо загарбники почали розганяти людей, стріляючи в них бойовими набоями та ґумовими кулями. Також окупанти використовують світлошумові гранати.

"Коли окупанти буквально розстрілювали мирні демонстрації ґумовими кулями, а наступного ранку заарештовували та допитували найактивніших, люди перестали виходити на мітинги, думаючи про свою безпеку. Але це не означає, що люди змирилися", – наголосив голова Херсонської області.

Нагадаємо, раніше 1 червня в Міноборони повідомили, що окупанти в Херсонській області обладнують другу і третю лінії оборони. Водночас ЗСУ зазнали часткового успіху в регіоні завдяки контрнаступальним діям.

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