Українські війська звільнили понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області

Українські військові змогли звільнити від російських окупантів понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Наразі наступ ЗСУ триває.

Ситуація в самому Херсоні напружена.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 1 червня.

"З боку Дніпропетровської області понад 20 населених пунктів звільнено, і наші доблесні Збройні сили йдуть поступово вперед і вперед, і звільняють Херсонщину", – сказав голова ОВА.

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Лагута також повідомив, що ситуація в самому Херсоні зараз напружена. Місцеві жителі не виходять на мітинги, бо загарбники почали розганяти людей, стріляючи в них бойовими набоями та ґумовими кулями. Також окупанти використовують світлошумові гранати.

"Коли окупанти буквально розстрілювали мирні демонстрації ґумовими кулями, а наступного ранку заарештовували та допитували найактивніших, люди перестали виходити на мітинги, думаючи про свою безпеку. Але це не означає, що люди змирилися", – наголосив голова Херсонської області.

Нагадаємо, раніше 1 червня в Міноборони повідомили, що окупанти в Херсонській області обладнують другу і третю лінії оборони. Водночас ЗСУ зазнали часткового успіху в регіоні завдяки контрнаступальним діям.

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