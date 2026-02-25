Українські військові атакували ключові системи ППО росіян в Криму: подробиці

Панцирь-С1 (ілюстративне фото)

У ніч на 25 лютого українські військові завдали серії ударів по засобах протиповітряної оборони, артилерії та місцях скупчення особового складу армії РФ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Криму вдалося уразити пускову установку зенітного ракетного комплексу «С-400 Триумф» та комплекс «Панцирь-С1».

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що вдалося знищити ЗСУ

За даними Сил оборони, операція проводилася з метою зниження наступального потенціалу агресора. Ураження зафіксовані у трьох областях та в Криму:

Крим (н.п. Софіївка): виведено з ладу пускову установку ЗРК «С-400» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1».

Донеччина (н.п. Миролюбівка): уражено реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град».

Запорізька та Донецька області: завдано ударів по районах зосередження живої сили противника поблизу Новогригорівки та Зугреса.

У зведенні Сил оборони наголосили, що ці заходи є частиною системної роботи з демілітаризації окупованих територій.

«Підрозділи Сил оборони України продовжують послідовно нищити сили і засоби противника. Ураження ППО та техніки ворога безпосередньо впливає на його здатність вести наступальні дії», — йдеться у повідомленні.

Наразі остаточні масштаби пошкоджень техніки та кількість ліквідованого особового складу росіян уточнюються. Відомо, що операції проводилися в межах комплексних заходів із послаблення оборонних та наступальних спроможностей ворога на південному та східному напрямках.

Війна в Україні — останні новини

Раніше Сили оборони України вже повідомляли, що провели серію планомірних ударів по критичних об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Під вогонь потрапили склади, ремонтні бази та командні пункти від Криму до Луганщини.

Окрім цього, Сили оборони України проводили масштабну операцію зі знищення військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях. Під ударом опинилися морські, авіаційні та артилерійські засоби агресора.

Раніше повідомлялося, Сили спецоперацій України завдали серії ударів FPV-дронами по базах та складах РФ у Криму і Запорізькій області.