Українські військові дають відсіч російським окупантам на Запоріжжі: знищили десять загарбників

Оборонці продовжують завдавати вогневих уражень по противнику.

На Запорізькому напрямку українські військовослужбовці дають відсіч російським загарбникам.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Збройних сил Іван Арєф’єв.

За його словами, українські оборонці продовжують завдавати вогневих уражень по противнику, "як на передньому краї, так і вглибину його оперативної побудови і бойових порядків".

Українські воїни-десантники вивели з ладу один ворожий БТР, а гірські стрільці знищили десять російських окупантів та МТЛБ.

"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України найбільшого ураження противнику нанесли військовослужбовці батальйону "Вінницькі скіфи". Герої знищили два автомобіля з живою силою противника. Кількість втрат ворога уточнюється", - йдеться у повідомленні речника ОВА.

За словами Арєф’єва, російські окупанти намагаються утримати захоплені рубежі. Крім того, вони продовжують терор місцевого населення. Зокрема, займаються мародерством на тимчасово захоплених територіях: у Василівському, Пологівському, Мелітопольському та Бердянських районах.

Як повідомлялося, на Запоріжжі, в містах, які не підкорилися агресору навіть попри окупацію, тривають масштабні мітинги. В Енергодарі люди вийшли на акцію протесту, там напередодні окупанти затримали заступника міського голови Івана Самойдюка. Попри БТРи та автоматні черги містяни вимагали від окупантів відпустити чоловіка і піти геть із міста.

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