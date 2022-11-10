Українські військові деокупують територію країни та утримують перевагу на півдні: британська розвідка

ЗСУ утримують перевагу на півдні України та продовжують звільняти територію нашої держави від російських загарбників.

Українські військові утримують перевагу на півдні України та деокупують захоплені росіянами території. Водночас окупанти зосередили свої зусилля на сході.

Про це стало відомо з даних британської розвідки.

Так, судячи з карти бойових дій, ЗСУ зберігають ініціативу на сході Харківської області в районі річки Оскол. Така ж ситуація і на півночі Донеччини поблизу Лимана.

Водночас російські війська намагаються продовжити наступ в центральній частині Донецької області. Концентрація російських військ помічена поблизу Бахмута та між селищем Піски та містом Горлівка.

Українські військові також звільняють населені пункти в південно-західній частині Миколаївської області, а також на півночі Херсонщини.

Яка ситуація на інших оперативних напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові протягом минулої доби просунулися на сім кілометрів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Перед відходом з Херсона росіяни почали нищити інфраструктуру. Вони підірвали котельні, об’єкт обленерго, а також телецентр, який розташований біля телевежі. Сама ж телевежа не постраждала.

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