Українські військові дроном-камікадзе феєрично спалили російський танк (відео)

Дрон Сил оборони влетів у задню частину танка, після чого той спалахнув.

Українські військові дроном-камікадзе знищили російський танк та зсередини підпалили боєкомплект.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, дрон роти вогневої підтримки 63 бригади пропалили броню танка російських окупантів та випалили БК зсередини. На кадрах видно, як український дрон влітає у задню частину танка, після чого той починає димитися та горіти.

Українські військові дроном-камікадзе спалили російський танк

Нагадаємо, що український снайпер ліквідував двох окупантів на Бахмутському напрямку.

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