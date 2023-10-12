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Українські військові дроном влучили у потужну вежу радіозв’язку окупантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Українські військові дроном влучили у потужну вежу радіозв’язку окупантів (відео)

Фото: Скріншот

На кадрах з відео видно, як ударний дрон летить у стовп, завдяки якому окупанти могли спілкуватися з командуванням.

Українські військові філігранно дроном-камікадзе знищили російську вежу радіозв'язку. 

Відповідне відео з’явилося на сторінці 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

Як зазначається, нацгвардійцями пошкоджено і виведено з ладу потужну вежу радіозв'язку військ РФ. На кадрах з відео видно, як ударний дрон летить у стовп, завдяки якому окупанти могли спілкуватися з командуванням. Якоїсь миті дрон потрапляє в ціль, після чого з’являється багато диму. 

“Працюють аеророзвідниики 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України”, - підкреслили військові.

Українські військові дроном влучили у потужну вежу радіозв’язку окупантів

Українські військові дроном влучили у потужну вежу радіозв’язку окупантів

Нагадаємо, що росіяни вдарили дронами по Одещині.

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Дата публікації
Перегляди
1610
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