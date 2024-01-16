Українські військові феєрично знищили дві російські БМ-27 “Ураган” (відео)

Окупанти гадали, що їхню важку техніку буде непомітно, оскільки вона була практично замаскована деревами.
Українські військові знищили дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-27 “Ураган”.
Відповідне відео опублікували на сторінці СтратКом ЗСУ.
“Мінус два РСЗВ БМ-27 “Ураган”. Сили оборони півдня України звітують про вдалу роботу артилеристів на своєму напрямку”, - підкреслили в СтратКом.
На кадрах видно, як в районі лісосмуги стоять дві російські РСЗВ. Окупанти гадали, що їхню важку техніку буде непомітно, оскільки вона була практично замаскована деревами. Проте якоїсь миті в установки “прилітає”, після чого від техніки залишається лише груда металу.
Нагадаємо, що росіяни зменшили активність на лівому березі Дніпра.
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