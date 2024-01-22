Українські військові феєрично знищили російську техніку на південному напрямку (відео)

Під удари HIMАRS та дронів потрапили “Град”, 152-мм гармати “Гіацінит-Б” та Д-20.

Українські військові на південному напрямку феєрично знищили техніку російських окупантів.

Відповідне відео опублікували в пресслужбі Сил спеціальних операцій.

Як стало відомо, наші військові під час ведення розвідки виявили ворожу техніку, а саме - систему залпового вогню “Град”, 152-мм гармати “Гіацінит-Б” та Д-20. Побачили її оператори 73-го морського центру ССО.

“По БМ-21 “Град” воїни ССО навели вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок удару реактивну систему знищено. По “Гіацинт-Б” і Д-20 оператори нанесли вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого гармати пошкоджено та виведено з ладу”, - розповіли в пресслужбі ССО.

Українські військові феєрично знищили російську техніку на Південному напрямку

Нагадаємо, що "Патріоти”, “NASAMS”, IRIS-T та SAMP-T рятують - Кулеба закликав ЄС надати Україні більше зброї.

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