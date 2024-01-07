Українські військові філігранно дроном-камікадзе знищили окупанта на квадроциклі (відео)

Знищення окупанта відбулося дроном, на який збирали гроші українці.
Українські військові FPV-дроном наздогнали російського окупанта, який намагався втекти на квадроциклі.
Відповідне відео з’явилося на сторінці журналіста Юрія Бутусова.
Як зазначається, оператор зі 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс наздогнав окупанта на відкритій місцевості. Російський загарбник тікаючи, намагався робити навіть маневри, під час якого вилетів в поле та перекинувся. Цієї миті в нього і “влетів” безпілотник.
А найголовніше те, що знищення окупанта відбулося дроном, на який збирали гроші українці.
Нагадаємо, що РФ на фронті активно застосовує авіацію та FPV-дрони.
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