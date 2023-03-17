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Українські військові філігранно збили з ПЗРК російський штурмовик на Донеччині (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1913
Час на прочитання
1 хв
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Українські військові філігранно збили з ПЗРК російський штурмовик на Донеччині (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 з ПЗРК “Перун”.

ПЗРК “Перун”, завдяки злагодженим діям українських сил ППО, збив   російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили в пресслужбі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

Як стало відомо, підрозділ ППО 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” збив з ПЗРК “Перун” російський штурмовик Су-25. Знищили ворожий літак над населеним пунктом Берестове на відстані в два-три кілометри.

Нагадаємо, що найнебезпечнішими для України на сьогодні залишаються балістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Такими ракетами в жодному разі не можна стріляти по містах.

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Дата публікації
Перегляди
1913
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