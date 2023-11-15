Українські військові філігранно знищили казарму окупантів на Херсонщині (відео)

Українські військові знищили казарму російських окупантів у Селі Брилівка на Херсонщині. Внаслідок цього було ліквідовано два взводи загарбників.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

“Бійці аеророзвідки підрозділу Flying Skull провели масштабну операцію із зачистки російських казарм біля селища Брилівка Херсонської області, що від лютого 2022 року перебуває під окупацією. За словами авторів відео, завдяки їхнім зусиллям у наведенні на мету нашою артилерією було ліквідовано щщонайменше два взводи супротивника”, - розповів Бутусов.

На кадрах з відео видно, як групи російських окупантів заходять до різних будівель, після чого в них прицільно влучають українські артилеристи.

Українські військові філігранно знищили казарму окупантів на Херсонщині

Нагадаємо, що з Нової Каховки втік російський офіцерський склад.

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