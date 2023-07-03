Українські військові філігранно знищують окупантів FPV-дронами (фото)

За тиждень росіяни втратили два танка та одну БМП.

Українські військові продовжують філігранно знищувати російських окупантів. Аеророзведники “Омеги” у напрямку Урожайного, поблизу Вугледару ліквідували окупантів ударними дронами.

Про це повідомили в пересслужбі МВС України.

“Військові активно користуються FPV-дронами, а ціллю цих вбивчих пташок стає броньована техніка, піхота ворога, мінометні розрахунки, ПЗРК та ПТРК окупантів. За тиждень спецпризначенцями Нацгвардії у напрямку Урожайного знищено 2 танка, 1 БМП та пошкоджено 2 одиниці БМП і 1 установку “Град”. Розрив зарядів FPV-дронами забезпечує оркам неспокійні ночі і дні”, - розповіли в МВС України.

Нагадаємо, що без повернення Криму війна не закінчиться - так вважає Зеленський.

Читайте також: