Українські військові готуються до початку надзвичайно активної фази війни - Гуменюк

У війні, яку розв’язала Росія проти України, починається нова фаза - і вона може стати надзвичайно активною.

Українські військові готуються до початку надзвичайно активної фази війни, яку розв’язала країна-агресорка Росія. Окупанти займаються формуванням сил ударного угруповання на Криворізькому напрямку і намаганням підтягнути резерви.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Погрози та попередження про настання надзвичайно активної стадії війни мають місце, ми маємо це розуміти - такі дії не виключаються. Але ми не маємо панікувати. З різних джерел чуємо різні сакральні дати, і всі говорять про те, що необхідно евакуювати мирне населення. Ми це підтримуємо і закликаємо допомогти нашим військовим. Ми готуємося до активних бойових дій, ворог це бачить і теж готується", - зазначила Наталя Гуменюк.

Вона також додала, що окупанти намагаються “залатати” Антоновський міст у Херсоні та будують понтонні переправи. По них росіяни пускають легку військову техніку та цивільний транспорт. Однак всі мостові споруди в окупованому місті залишаються під вогневим контролем української армії.

"Ми маємо зброю, яка дозволяє влучати у певну ціль. Тобто ми можемо без руйнування інфраструктури зруйнувати плани ворога", - підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що в Новій Каховці прогримів вибух на ворожому складі боєприпасів.

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