Ворог намагається накопичувати сили у важливому місті - ЗСУ блокують підходи

Російські війська на Куп’янському напрямку блоковані українськими захисниками

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається контрольованою, українські військові зосереджені на недопущенні накопичення сил противника в місті.

Про це повідомив головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» з позивним «Аяччо» у етері КИЇВ24.

«На сьогоднішній день ми продовжуємо знищувати ворога, який намагається накопичуватися в місті Куп’янськ. Перекрито шляхи його підходу, і ми надалі виконуємо поставлені перед БТГР задачі саме на цьому напрямку», — зазначив він.

За словами військового, противник і надалі намагається діяти приховано, що ускладнює оцінку його чисельності безпосередньо в межах міста.

«Дійсно, в межах Куп’янська ворог залишається. Точної кількості сказати складно, оскільки він не виявляє себе. Його головна тактична задача — це спроби накопичувати сили безпосередньо в місті», — пояснив «Аяччо».

Він наголосив, що пріоритетом для українських підрозділів наразі є саме блокування логістики противника та недопущення підходу нових підрозділів.

«Наша основна задача — не дозволити ворогу накопичуватися, перекрити всі можливі шляхи підходу і не дати йому просуватися ні в місто, ні до його околиць. Знищення тих сил, які вже залишаються в межах Куп’янська, — це питання часу», — сказав головний сержант.

За його словами, українські військові розуміють поставлені цілі та впевнені у досягненні результату.

«Ми чітко усвідомлюємо, що цих цілей досягнемо. Саме тому зараз основний фокус — не допустити підсилення противника новими силами», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бригада Нацгвардії «Хартія» тримає під контролем центральну частину Куп’янська, включно з будівлею міської ради.

