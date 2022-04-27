Українські військові контролюють ситуацію на кордоні з Придністров'ям - Одеська ОДА

Українські військові контролюють ситуацію на кордоні з Придністров'ям - Одеська ОДА

Ніч проти середи, 27 квітня, в Одесі та області минула спокійно та без обстрілів.

Українські сили оборони продовжують викнувати бойові завдання у регіоні. Вони готові до будь-яких ворожих дій з боку так званої "пмр". Контрдиверсійна операція в регіоні продовжується.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про поточну ситуацію у регіоні станом на ранок 27 квітня.

"Українські військові повністю контролюють ситуацію на державному кордоні з невизнаним Придністров’ям. Реагуємо на усі провокації ворога. Він намагається активізувати повітряну розвідку. ЗСУ продовжують контрдиверсійну операцію в регіоні. Є певні результати", - розповіві він.

За словами Братчука, у Чорному морі військові кораблі Російської Федерації не наважуються наближатися до берегів Одеської області.

Як повідомлялося, 26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Наразі там частково відновили рух по одній смузі. Ведуться ремонтні роботи. Жертв немає.

Читайте також: