Українські військові на кордоні з Росією, та новий командувач Сил тероборони ЗСУ: головні новини ночі 16 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 16 травня:
- Міністерство оборони України повідомило, що підрозділ територіальної оборони ЗСУ міста Харкова вийшов до державного кордону Росії. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Читати далі –>
- Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим. Читати далі –>
- Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення 40 мільярдів доларів Україні відбудеться в найкоротші терміни — 18 травня. Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Енергодарі вздовж усього периметра Запорізької АЕС російські військові вирили окопи, розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження. Читати далі –>
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