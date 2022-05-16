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Українські військові на кордоні з Росією, та новий командувач Сил тероборони ЗСУ: головні новини ночі 16 травня

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Українські військові на кордоні з Росією, та новий командувач Сил тероборони ЗСУ: головні новини ночі 16 травня

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 16 травня:

  • Міністерство оборони України повідомило, що підрозділ територіальної оборони ЗСУ міста Харкова вийшов до державного кордону Росії. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Читати далі –>
  • Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим. Читати далі –>
  • Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення 40 мільярдів доларів Україні відбудеться в найкоротші терміни — 18 травня.  Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Енергодарі вздовж усього периметра Запорізької АЕС російські військові вирили окопи, розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження. Читати далі –>

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