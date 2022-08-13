Українські військові ліквідували 43 400 окупантів: втрати ворога на 13 серпня

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України знищено приблизно 43 400 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 13 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 43400 (+200) осіб ліквідовано

танків – 1856 (+7)

бойових броньованих машин – 4115 (+8)

артилерійських систем – 978 (+3

РСЗВ – 261

засоби ППО – 136 (+2)

літаків – 233

гелікоптерів – 193

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1)

крилаті ракети – 187 (+2)

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15)

спеціальна техніка – 91 (+1)

Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямках, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Під час війни загинули щонайменше 40 студентів / Львів, ВНЗ - ТСН

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