Українські військові мінусують росіян: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Сили оборони України продовжують ліквідовувати ворога на нашій землі.

Окупант

Окупант / © Associated Press

Українські захисники ліквідували 1060 військових, три танки та 68 артсистем РФ. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять понад 1,34 млн осіб.

Про повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.05.26 орієнтовно склали:

  • близько 1 345 240 (+1 060) осіб особового складу ЗС РФ

  • бойових броньованих машин — 24 557 (+3)

  • артилерійських систем — 42 053 (+68)

  • танків — 11 931 (+3)

  • РСЗВ — 1 787 (+1)

  • засобів ППО — 1 379 (+3)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 352

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 289 678 (+2 319)

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 381 (+6)

  • кораблів/катерів — 33

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 96 355 (+213)

  • спеціальної техніки — 4 183 (+2)

  • крилатих ракет — 4585

Нагадаємо, окупанти перегруповуються і готуються до більшого наступу. Російські загарбники зараз намагаються частіше атакувати українські логістичні канали та проводити перегрупування своїх військ, намагаючись компенсувати втрату супутникового зв’язку.

