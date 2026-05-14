Українські військові мінусують росіян: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Сили оборони України продовжують ліквідовувати ворога на нашій землі.
Українські захисники ліквідували 1060 військових, три танки та 68 артсистем РФ. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять понад 1,34 млн осіб.
Про повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.05.26 орієнтовно склали:
близько 1 345 240 (+1 060) осіб особового складу ЗС РФ
бойових броньованих машин — 24 557 (+3)
артилерійських систем — 42 053 (+68)
танків — 11 931 (+3)
РСЗВ — 1 787 (+1)
засобів ППО — 1 379 (+3)
літаків — 435
гелікоптерів — 352
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 289 678 (+2 319)
наземних робототехнічних комплексів — 1 381 (+6)
кораблів/катерів — 33
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 96 355 (+213)
спеціальної техніки — 4 183 (+2)
крилатих ракет — 4585
Нагадаємо, окупанти перегруповуються і готуються до більшого наступу. Російські загарбники зараз намагаються частіше атакувати українські логістичні канали та проводити перегрупування своїх військ, намагаючись компенсувати втрату супутникового зв’язку.