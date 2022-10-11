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Українські військові "мобілізували" на той світ 174 росіян та знищили низку ворожої техніки

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Українські військові "мобілізували" на той світ 174 росіян та знищили низку ворожої техніки

Фото: Associated Press

Українською авіацією завдано чотири удари по противнику.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Йдеться в тому числі про удари по його системах ППО. Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині українськими підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних шпигуни «Орлан-10» та російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.

Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 росіян, дві гаубиці "Мста-Б",  12 одиниць автобронетехніки,

два танки, два міномети, два склади боєкомплекти.

Пошкоджено п’ять одиниць броньованої техніки та великокаліберна гармата «Гіацинт-Б».

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, що окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій. ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українських наступальних дій. 

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Дата публікації
Перегляди
1649
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