Українські військові "мобілізували" на той світ 174 росіян та знищили низку ворожої техніки

Українською авіацією завдано чотири удари по противнику.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Йдеться в тому числі про удари по його системах ППО. Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині українськими підрозділами протиповітряної оборони збито два безпілотних шпигуни «Орлан-10» та російський штурмовик Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.
Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 росіян, дві гаубиці "Мста-Б", 12 одиниць автобронетехніки,
два танки, два міномети, два склади боєкомплекти.
Пошкоджено п’ять одиниць броньованої техніки та великокаліберна гармата «Гіацинт-Б».
Ситуація на півдні України
Нагадаємо, що окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій. ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українських наступальних дій.
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