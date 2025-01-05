Українські військові могли ліквідувати сербського найманця Живковича: що про це відомо

Російські Telegram-канали повідомили про загибель Братислава Живковича, сербського найманця, який воював на боці Росії. За їхніми даними, він був знищений 2 січня в Курській області українськими військовими.

Однак заступник Живковича, Зоран Андрейч, заявив на його сторінці у Facebook, що смерть командира не підтверджена, закликавши утриматися від поширення цієї інформації.

Хто такий Братислав Живкович?

Живкович відомий як командир сербської націоналістичної організації Cetniciki Pokret. Він воював проти України з 2014 року, а також був депортований з Румунії у 2017 році через звинувачення у шпигунстві.

Румунська служба безпеки (SRI) встановила, що Живкович кілька разів відвідував Румунію та намагався передати GPS-координати військових радарів НАТО. Його дії були класифіковані як шпигунські, проте доступу до секретної інформації він не отримав.

Крім того, у 2018 році Живковича заарештували за підозрою у вербуванні сербів для воєнних конфліктів за кордоном. Фінансування на це, за даними журналістів, він отримував із бюджету так званої "ЛНР".

Зв’язок із Україною

Ім’я Живковича згадується у документах Генеральної прокуратури України. Його разом із іншими сербськими найманцями підозрюють у нападах на українських військових у Донецькій та Луганській областях.

Живкович був знаковою фігурою для російської пропаганди. Його загибель, якщо вона підтвердиться, стане серйозним ударом по іміджу прокремлівських найманців на фронті.

Нагадаємо, Сили оборони України 25 грудня вразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти армії Росії у населеному пункті Льгов Курської області. Внаслідок удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади.