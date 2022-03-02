Українські військові на деяких ділянках посунули ворога до його кордонів і забрали багато техніки

Українські військові на деяких ділянках посунули ворога до його кордонів і забрали багато техніки

Було розбито ворожі колони

На деяких ділянках фронту українські військові витіснили ворога до кордонів з Росієї і до того ж відібрали багато техніки.

Про це зазначається на офіційній сторінці у соціальній мережі 93-тя ОМБр Холодний Яр.

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"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки", - зазначили військові.

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Міноборони зазначають, що росіяни, зустрівши шалений опір і не отримавши запланованих успіхів, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Так воєнні злочинці хочуть залякати цивільне населення, яке разом з нашими військовими чинить опір.

"Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках", — йдеться в повідомленні.