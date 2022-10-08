Українські військові на Херсонщині "підсмажили" спеціальний броньовик "кадирівців" (фото)

Броньовик був створений на замовлення тіктоквійськ Кадирова нібито за 25 днів.

Українські військові знищили спеціальний броньовик "кадирівців" у Херсонській області.

Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" у Facebook.

"Спеціальний броньовик "кадирівців" "підсмажили" на Херсонщині. Перша зустріч із українськими воїнами закінчилася для автівки плачевно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробкою броньовика З-СТС займався завод "Ремдизель" з Набережних Челнів на замовлення військ Кадирова, а проєкт нібито був реалізований усього за 25 днів.

"На готове шасі від серійної вантажівки "КамАЗ-5350" росіяни встановили бронекорпус із елементами від деяких інших серійних панцерників. Стверджується, що броневик має протимінний захист і здатен витримати підрив 6 кг тротилу під днищем", – зазначили вони.

Машина вміщує 10 бійців. Доступ усередину броньовика забезпечений двома парами бортових дверей і кормовими дверцятами. У даху передбачені люки, зокрема для установки кулемета.

Кадирівські війська в Україні

Кадирівці ганьбляться в Україні, записуючи незрозумілі відео. Кілька тижнів тому вони влаштували виставу зі стріляниною, димом і музикою показавши, як воюють з бандерівським повітрям.

Також кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

Тим часом на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.