Українські військові на півдні знищили 19 росіян та гаубицю: деталі

В Чорному морі на виконанні бойових завдань знаходяться три ворожі ракетних кораблі та підводний човен, а також 5 ВДК.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.
- Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 росіян, гаубицю «Мста-Б», 3 самохідних гармати «Гіацинт-С» та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється.
- На Одещині силами оборони системно здійснюються протидиверсійні та інші превентивні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки регіону. Не поширюйте інформацію про навчальні та інші дії, про переміщення підрозділів, які забезпечують ваш захист.
"Не втрачайте пильності і витримки, впевнено і чітко вживайте заходів безпеки за сигналами тривог, будьте свідомими і довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що на південних напрямках у Запорізькій області в районі Гуляйполя, а ще Південно-Бузькому напрямку Херсонщини і Миколаївщини Збройні сили України успішно витісняють росіян.
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