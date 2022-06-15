Українські військові на півдні знищили 70 ворожих солдатів та понад 60 одиниць техніки

Українські військові на півдні знищили 70 ворожих солдатів та понад 60 одиниць техніки

Українською авіацією завдавано ударів по скупченню живої сили та військової техніки росіян на Херсонщині.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

Також завдавані ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.

Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач українськими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 солдатів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:

гелікоптер,

самохідна гармата «Піон»,

реактивна система залпового вогню «Град»,

3 гаубиці 152 мм,

19 одиниць броньованої,

33 автомобільної,

4 інженерної техніки.

Також, знищено 2 склади боєприпасів.

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Раніше ми повідомляли, що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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