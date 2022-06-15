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Українські військові на півдні знищили 70 ворожих солдатів та понад 60 одиниць техніки

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Українські військові на півдні знищили 70 ворожих солдатів та понад 60 одиниць техніки

Фото: Associated Press

Українською авіацією завдавано ударів по скупченню живої сили та військової техніки росіян на Херсонщині.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook. 

Також завдавані ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.

Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач українськими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 солдатів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:

  • гелікоптер,
  • самохідна гармата «Піон»,
  • реактивна система залпового вогню «Град»,
  • 3 гаубиці 152 мм,
  • 19 одиниць броньованої,
  • 33 автомобільної,
  • 4 інженерної техніки.
  • Також, знищено 2 склади боєприпасів.

Раніше ми повідомляли,  що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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