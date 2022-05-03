Українські військові на півдні знищили пункт управління російських окупантів і три склади з боєприпасами

Українські військові на півдні знищили пункт управління російських окупантів і три склади з боєприпасами

Українські військові знищили на адмінкордоні Миколаївської та Херсонської областей пункт управління російським військом, три їхні склади з боєприпасами, один – з пально-мастильними матеріалами та кілька пунктів зосередження живої сили і техніки.

Втрати російських окупантів уточнюються. Загалом українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 40 вогневих завдань.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь" 3 травня.

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Згідно з повідомленням, у ніч проти 3 травня українські підрозділи в Херсонській та Миколаївській областях продовжували боронити зайняті рубежі, а російські війська намагались проводити повітряну розвідку з безпілотників. Так, над Миколаївською областю українські війська знищили два ворожих БПЛА, рештки яких впали у воду.

Ближче до світанку російські війська атакували Миколаїв обстрілами з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Були уражені об’єкти критичної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

Крім того, українські сили ППО знищили в Одеській області ще один ударний БПЛА-розвідник "Форпост", здатний не тільки фіксувати обстановку, а й завдавати бомбових ударів.

Північно-західна частина Чорного моря надалі заблокована для судноплавства та перебуває під контролем корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ. Імовірність ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що українські повітряні сили знищили в Одеській області безпілотник "Форпост", а в Миколаївській – БПЛА "Орлан-10".

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