Українські військові намагалися звільнити Запорізьку АЕС: Times розкрило деталі штурму

У жовтні 2022-го Збройні сили України намагалися звільнити окуповану російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Втім, ця спроба виявилася невдалою.

Про це йдеться у матеріалі британського видання The Times.

Автори матеріалу пишуть, що у ніч проти 19 жовтня близько 600 військових зі зброєю, зокрема із великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 та протитанковими засобам на 30 катерах спробували висадитися на березі Дніпра. Бійцям з елітних військ начебто дали наказ розпочати штурм АЕС.

"Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота. Вони (росіяни - Ред.) не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це є атомна станція", - цитує газета одного з військових ЗСУ.

Втім, за його словами, окупанти збудували дуже щільну оборону, все замінували. Українці не очікували, що їм чинитимуть серйозний опір.

"Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягнули танки та артилерію, почали обстрілювати нас просто на воді", - додав він.

Як повідомляє The Times, поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції армії РФ. Зокрема, за допомогою ракетних систем HIMARS.

"У результаті лише невеликій групі українських військових вдалося дістатися берега. Вони почали тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодару, але потім змушені були відступити", - пише видання.

До слова, офіційний Київ ніколи не визнавав спроб звільнити найбільшу в Європі атомну електростанцію в Енергодарі, яку росіяни окупували 4 березня 2022-го. Своєю чергою, про спроби ЗСУ штурмувати ЗАЕС наприкінці жовтня минулого року повідомляли "чиновники окупаційних адміністрацій" та Міноборони Росії.

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про скасування планів щодо створення зони демілітаризації навколо Запорізької АЕС. Нібито через труднощі з реалізацією цього процесу. Він зауважив, що в разі її створення, дії організації могли б трактувати, як "легітимізацію" присутності військ РФ.

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