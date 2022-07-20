Українські військові не можуть обстрілювати з “партнерскої” зброї об’єкти на території Росії: Жданов пояснив чому

Україна не може застосовувати зброю, надану нам міжнародними партнерами, по цілям на території Росії. Президент України згодом підтвердив цю інформацію.

Українські військові не можуть обстрілювати з “партнерскої” зброї об’єкти на території Росії.

Про це ефірі ТСН повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Коли вирішувалося питання постачання нам РСЗО, президент США Джо Байден висловив головне прохання: щоб Україна взяла зобов'язання не застосовувати зброю по території Росії. На що наш президент в своєму зверненні відповів, що не військові не будуть обстрілювати територію РФ. Це політичне рішення та прохання наших партнерів. Справа в тому, що якщо ми завдамо удар по Росії чи Білорусії - у РФ буде змога звинуватити нас у агресивних діях”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Залужний поспілкувався з головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі Каволі.

Читайте також: