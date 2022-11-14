Українські військові не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень із РФ - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розставив крапки над "і" у питанні щодо переговорів з РФ. Він наголосив, що "українські бійці не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень" із країною-терористкою.

Про це український генерал повідомив у себе на телеграм-сторінці 14 листопада.

"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - росія має залишити всі захоплені території", - підкреслив Залужний.

Залужний розповів Міллі про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. За його словами, ситуація на фронті стабільна та контрольована.

"Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - поінформував головнокомандувач ЗСУ.

Він запевнив американського колегу, що Генштаб ЗСУ "продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань зі стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу".

РФ після втечі з Херсона почала знову просувати свої умови для переговорів

Після відведення російських військ із правого берега Херсонщини у РФ знову почали висувати свої умови. В МЗС РФ заявили, що не будуть виводити свої окупаційні війська і тимчасово захоплених ними територій України, що є ключовою позицією України для початку діалогу з Москвою.

Перед цим 9 жовтня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

В Офісі президента переконані, що РФ маніпулює темою переговорів, які потрібні окупантам, щоб через деякий час знову піти на Україну війною.

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