Українські військові опановують танки Challenger 2 у Великій Британії (фото)

Військові Збройних сил України проходять навчання у Великій Британії з опанування танків Challenger 2.

Журналісти "Української правди" побували на британських полігонах.

Велика Британія першою з усіх західних партнерів вирішила передати Україні свої важкі танки Challenger 2.

Британські інструктори розповіли, що механіки-водії спершу навчаються на тренувальній машині, яка повністю повторює конструкцію танка і його вагу. Єдина відмінність – відсутність башти.

Фото: Українська правда

"Я б не сказав, що "органи" керування сильно відрізняються. Танк є танк, два ричаги…. Якщо серйозно, він дуже комфортний, і тут все значно краще. І в цьому є й плюс, і мінус. Всередині там класно і компактно. Для мене нове, що по-бойовому треба їхати лежачи. Відчуваєш таку розслабленість, що можна заснути", - розповів український механік-водій із позивним "Гуль".

Екіпаж танка складається з чотирьох осіб: командира, навідника, зарядника і механіка-водія. Британці використовують танкові симулятори. На них кожен член екіпажу відпрацьовує ті функції, які має виконувати під час бою.

Фото: Українська правда

Британські інструктори також проводять навчання українських військових на самохідних артилерійських установках AS-90, а також відпрацьовують штурми та зачистки будівель.

Танки Challenger 2 для України

16 січня Велика Британія оголосила про намір передати Україні 14 танків Challenger 2. Окрім Challenger 2, Лондон надасть Україні близько 30 артилерійських установок.

29 січня українські військові прибули до Британії для навчання на Challenger 2.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що британські танки Challenger 2 прибудуть до України вже у березні 2023 року.

Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова передати Києву сучасну авіацію. Однак її обслуговування вимагає 150 техніків на землі, тож Британія не готова відправити своїх людей до України під час війни з РФ.

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