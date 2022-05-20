Українські військові оприлюднили світлини наслідків "руского міра" на Херсонщині

Окупанти продовжують використовувати заборонену зброю у війні з Україною.
Українські військові показали на фото наслідки "руского міра" на Херсонщині.
Кадри опубліковано на сторінці Угруповання військ "Південь" у Facebook.
На світлинах видно зруйновані будинки та двори мешканців села з вирвами від ракет, поламані дерева та навіть уламки ракет.
"Окупанти продовжують використовувати заборонену зброю у війні з Україною. Збитки, яких завдають "русские освободители", неможливо перерахувати, окупант нищить українську територію, чинить злочини проти вільного українського народу. Метою країни-агресорки є ослаблення української нації, знищення української історії та культури. Не дозволимо ворогу зруйнувати нашу державу! Підтримаємо Збройні сили України!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, "гауляйтери" Херсонської області заявили про плани приєднати регіон до Росії. Проте, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, це неможливо зробити, оскільки ЗСУ звільнять Херсонську область від навали російських окупантів.
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