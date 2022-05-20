Українські військові оприлюднили світлини наслідків "руского міра" на Херсонщині

Окупанти продовжують використовувати заборонену зброю у війні з Україною.

Українські військові показали на фото наслідки "руского міра" на Херсонщині.

Кадри опубліковано на сторінці Угруповання військ "Південь" у Facebook.

На світлинах видно зруйновані будинки та двори мешканців села з вирвами від ракет, поламані дерева та навіть уламки ракет.

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"Окупанти продовжують використовувати заборонену зброю у війні з Україною. Збитки, яких завдають "русские освободители", неможливо перерахувати, окупант нищить українську територію, чинить злочини проти вільного українського народу. Метою країни-агресорки є ослаблення української нації, знищення української історії та культури. Не дозволимо ворогу зруйнувати нашу державу! Підтримаємо Збройні сили України!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "гауляйтери" Херсонської області заявили про плани приєднати регіон до Росії. Проте, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, це неможливо зробити, оскільки ЗСУ звільнять Херсонську область від навали російських окупантів.

Звернення від командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка

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