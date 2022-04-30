Українські військові освоюють зброю НАТО, а в Бєлгороді налякані "обстрілом" ЗСУ: головні новини ночі 30 квітня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 28 квітня:
- Військовослужбовці українських збройних сил розпочали додаткове навчання на військових базах США, зокрема в Німеччині. Читати далі –>
- У російському місті Бєлгороді, розташованому за 40 кілометрів від кордону з Україною, увечері 29 квітня було чутно звуки вибухів, а в місцевих пабліках з’явилися зображення, які вважають попередженнями про заплановане нанесення масового удару по місту з боку ЗСУ. Читати далі –>
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні. Читати далі –>
- В Україні суд заарештував активи компаній російського підприємця Михайла Фрідмана, проти якого через розв’язану Кремлем війну запроваджено санкції ЄС, Великої Британії та Канади. Читати далі –>
- У російському місті Кургані на заводі "Синтез", який входить до десятки найбільших у РФ фармацевтичних підприємств, стався потужний вибух. Частину будівлі було зруйновано, а над підприємством очевидці бачили велику жовту хмару. Читати далі –>
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