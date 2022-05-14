Українські військові передали допомогу дітям з внутрішньо переміщених родин (зворушливі фото)

Українські військові передали понад вісім тонн гуманітарної допомоги дітям та їхнім внутрішньо переміщеним родинам у Дніпропетровській області. Це – продукти, іграшки, підгузники, засоби гігієни, а також корм для домашніх улюбленців.

Так, гуманітарні вантажі цільового призначення отримали родини в Піщанській, Губиниській, Перещепинській, Магдалинівській об’єднаних територіальних громадах Новомосковського району.

Про це повідомили в командуванні об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, вантажі доставили в межах гуманітарних ініціатив командувача Сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Гуманітарну допомогу в першу чергу отримали багатодітні та соціально незахищені родини, які через підступний напад російської федерації тимчасово покинули свої домівки", – зауважив Наєв.

Своєю чергою голова Новомосковської РВА Михайло Вишневський повідомив, що в районі на сьогодні перебувають 3324 дитини разом із батьками, які тимчасово переміщені з Харківської, Донецької, Луганської областей та інших територій, де ведуться бойові дії.

Нагадаємо, напередодні теж за ініціативи Наєва стаціонарні відділення КНП "Дитяче територіальне медичне об’єднання" міста Краматорськ отримали гуманітарний вантаж медичного призначення.

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