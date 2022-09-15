Українські військові переходять до позиційної війни - Жданов

Україна переходить до позиційної війни. На деяких напрямках контрнаступ продовжується.

Українські військові переходять до позиційної війни та на окремих напрямках продовжують контрнаступ.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“На деяких напрямках продовжується контрнаступ, але в іншому темпі. Я так розумію, що Генштаб розпочинає чергову хвилю формування резервів для контрнаступу на тому напрямі, який вони визначать”, - зазначив Олег Жданов.

Нагадаємо, що жителя Ізмаїла засудили до 14 років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

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