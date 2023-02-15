Українські військові "підсмажили" важку вогнеметну систему росіян: ефектне відео

Українські військові знищили важку вогнеметну систему росіян ТОС-1А "Сонцепьок". Ліквідували ворожу техніку бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

"72 бригада ім. Чорних Запорожців "підсмажила" російський "Сонцепьок". Гарна картинка", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022-го до 15 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 770 солдатів армії Російської Федерації. За добу, 14 лютого, ліквідовано ще 690 російських військових.

Як повідомлялося, також за 14 лютого авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

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